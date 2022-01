“Mi dai 15 euro ogni 100”, scoperto a Napoli il bancomat del reddito: blitz nel market

L’inviato di Striscia la Notizia Luca Abete è intervenuto a Ponticelli per la segnalazione di un negozio di generi alimentari che in cambio di una percentuale consente di prelevare denaro con la tessera del reddito di cittadinanza, proprio come se fosse un bancomat. Una pratica evidentemente non consentita, come sanno bene gli esercenti, che alla vista dell’inviato fuggono via negando qualsiasi coinvolgimento nella vicenda.

L’operazione era stata però documentata diverse volte da un’operatrice grazie ad una telecamera nascosta. Su un prelievo di 100 euro, il commerciante faceva una transazione da 115, trattenendosi 15 euro. Stesso discorso per un prelievo da 200, 300 euro e così via, il modus operandi era sempre lo stesso: il 15% di “imposta” trattenuti per ogni prelievo.