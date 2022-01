Moto rubata in 30 secondi a Napoli, il video del furto fa il giro dei social

Rubano una moto in 30 secondi nell‘indifferenza dei passanti, proprio in una strada trafficata ed affollata nel quartiere Chiaia. I cittadini non hanno battuto ciglio a fronte del furto che è avvenuto proprio sotto ai loro occhi. L’imprenditore Domenico Moscatiello ha denunciato l’accaduto sul proprio profilo Facebook: ”30 secondi, rubata la mia Ducati giù allo studio. Alle ore 18.30, con tutti i negozianti aperti. In pieno centro a Chiaia. Se non è follia questa… Ma non è finita, la polizia: al 90% non si ritroverà.”

IL VIDEO DEL FURTO DI MOTO

“Nell’ultimo anno sono aumentati in maniera spaventosa gli episodi di micro-criminalità ed i furti così come è cresciuta la sfacciataggine di certi soggetti che non temono di agire in pubblico e alla luce del giorno anche perché si sentono protetti da un’indifferenza generale che riteniamo essere pericolosa tanto quanto la delinquenza. Per proteggere le strade ed i cittadini servono maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine, con alcune aree ad alto rischio che andrebbero presidiate, ma è parimente necessario un risveglio generale delle coscienze e che si ritorni ad indignarsi contro questo degrado”, è il commento del Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli e dei rappresentanti territoriali dei Verdi della Municipalità I, la coordinatrice Benedetta Sciannimanica ed i consiglieri Gianni Caselli e Lorenzo Pascucci.