“Mi dispiace”. Federica ha lasciato un bigliettino sul banco prima dell’estremo gesto

Terribile tragedia a Marcianise. Una 12enne è morta dopo essere precipitata dalla scuola media Calcara di via Novelli. La ragazza si chiamava Federica D.B., e frequentava la seconda media. Secondo una prima ricostruzione, la giovane sarebbe uscita dall’aula per andare in bagno e, raggiunta la zona delle scale di emergenza, si sarebbe lanciata nel vuoto.

Nell’aula non è più tornata. Quando è scartato l’allarme ormai era troppo tardi. Il corpo della dodicenne era sul selciato.

Inutili i tentativi di soccorso. I medici del 118 non hanno potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi.

Al momento all’interno dell’istituto sbarrato ci sono i genitori. Gli alunni sono ancora nelle classi e attendono che si crei un percorso per farli uscire. Sono presenti sul posto il sindaco con il vice e diversi assessori. La ragazzina ha lasciato un biglietto sul banco con su scritto “mi dispiace”, per poi chiedere di andare in bagno e togliersi la vita. Sul posto sono arrivate anche 4 psicologhe dell’Asl.

Gli agenti stanno raccogliendo testimonianze e verificando quanto accaduto per chiarire la dinamica della caduta. Le verifiche riguarderanno anche le misure di sicurezza presenti all’interno dell’edificio scolastico e il punto esatto dal quale la studentessa è precipitata.