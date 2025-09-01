“Mi hanno colpito con pugni e calci”, la denuncia del deputato Borrelli

“Sono dovute intervenire diverse pattuglie della polizia per fermare questi energumeni che per rivendicare il diritto a occupare abusivamente una intera scalinata pubblica per svolgere la propria attività nei pressi di via Foria mi hanno prima circondato, poi trascinato e colpito con vari pugni e calci. Si tratta di comportamenti violenti, aggressivi e criminali che portano avanti da anni con enorme sofferenza per gli abitanti del quartiere che vivono terrorizzati da questi individui“, ha concluso Borrelli.
Ieri sera il deputato Francesco Emilio Borrelli ha denunciato un’aggressione subita in via Foria. E’ stato lo stesso esponente di AVS a descrivere l’accaduto su i suoi canali social: “Alcuni dei soggetti che mi hanno aggredito ieri in tarda serata sono gli stessi coinvolti nell’esplosione in un palazzo avvenuta pochi mesi fa che è costata la vita a una persona. Dalle indagini effettuate dalla procura di Napoli è emerso che il locale in cui è avvenuta l’esplosione, ufficialmente un deposito, veniva in realtà utilizzato anche come cucina; lì dentro si trovava Giovanni Scala, che quel giorno morì non sarebbe dovuto andare al lavoro: aveva cambiato turno per sostituire dei colleghi“.
