“Mi hanno colpito con pugni e calci”, la denuncia del deputato Borrelli

Ieri sera il deputato Francesco Emilio Borrelli ha denunciato un’aggressione subita in via Foria. E’ stato lo stesso esponente di AVS a descrivere l’accaduto su i suoi canali social: “Alcuni dei soggetti che mi hanno aggredito ieri in tarda serata sono gli stessi coinvolti nell’esplosione in un palazzo avvenuta pochi mesi fa che è costata la vita a una persona. Dalle indagini effettuate dalla procura di Napoli è emerso che il locale in cui è avvenuta l’esplosione, ufficialmente un deposito, veniva in realtà utilizzato anche come cucina; lì dentro si trovava Giovanni Scala, che quel giorno morì non sarebbe dovuto andare al lavoro: aveva cambiato turno per sostituire dei colleghi“.