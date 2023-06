Michelle Hunziker in vacanza a Capri, fisico da urlo: “E’ la nonna più bella”

Michelle Hunziker in vacanza a Capri con le figlie più piccole Sole e Celeste Trussardi, ma Aurora Ramazzotti è sempre nei suoi pensieri. La conduttrice tv veleggia nelle acque del Golfo di Napoli e si rilassa al sole con le bambine ma in un post scrive alla primogenita (diventata mamma di Cesare Augusto qualche mese fa) che sente la sua mancanza. Intanto Michelle sfoggia il suo fisico mozzafiato in bikini sotto il sole.

Michelle Hunziker si è presa una pausa dal lavoro per concedersi il primo sole al largo, subito dopo aver lanciato la challenge con le “ciapet” nude in vetta. E’ partita con le bambine più piccole e ha mostrato sui social alcuni dettagli del suo viaggio in mare. La Hunziker si dedica anche alla pulizia della barca, mentre le figlie si divertono a girarle video mentre sponsorizza i suoi prodotti beauty. Una cucina e l’altra filma in una perfetta armonia familiare. “Ciao a tutti follower di mamma. Stiamo arrivando a Capri e la mamma nel frattempo si sta mettendo la terra e l’illuminante per diventare luminosa, più di quanto già non lo sia!” annuncia Sole in versione influencer. “Ti piaccio?” domanda la Hunziker e la figlia replica: “Bellissima”.