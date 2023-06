Malore mentre fa il bagno: muore Paolo Capparè, giovane medico del San Raffaele

PUBBLICITÀ

Paolo Capparè, medico dell’Ospedale San Raffaele di Milano, è morto a 42 anni per un malore improvviso. L’uomo, riporta Il Corriere Adriatico, stava facendo il bagno nella sua San Benedetto del Tronto, quando ha perso i sensi. Nonostante l’allarme lanciato dal figlio di 5 anni, per il 42enne non c’è stato nulla da fare. Molti bagnanti sono accorsi per aiutare l’uomo. Immediato anche l’intervento del bagnino prima e dei sanitari del 118 poi.

La tragedia si è consumata vicino agli scogli davanti allo chalet "Il bacio dell'onda", poco dopo le 17 di domenica. Chi era Paolo Capparè Laureato in Medicina e chirurgia all'università Vita Salute del San Raffaele dal 2006, Capparè aveva conseguito la specializzazione in chirurgia maxillo facciale alla Statale. Da luglio 2021 era professore associato di odontoiatria, mentre dal 1° gennaio 2020 era aiuto primario del dipartimento di odontoiatria del San Raffaele. Coautore di oltre 180 pubblicazioni, è stato relatore a congressi nazionali ed internazionali, revisore scientifico e membro del comitato editoriale di diverse riviste del settore odontoiatrico.