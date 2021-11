Microcellulari nel carcere in Campania, la scoperta della Polizia Penitenziaria

Ancora microtelefoni nei penitenziari nonostante le pene più severe.

Presso l’ istituto per minorenni di Airola(BN) nell’ambito dei controlli di routine, stanotte è stato sorpreso un detenuto minorenne che faceva uso del telefono, il personale di Polizia Penitenziaria addetto ha provveduto al sequestro e a notiziare l’A.G. Competente.

Per i segretari regionali Osapp Campania Palmieri-Castaldo il problema è complesso e diffuso in tutti gli istituti campani, e la tecnologia messa a disposizione della criminalità ha facilitato stratagemmi per l’introduzione di questi microsmartphone e non solo, anche con l’utilizzo di droni.

La Ministra Cartabia con l’ausilio della Politica dovrebbe mettere in campo riforme che trovino equilibrio tra la regola e il buon senso, tenendo conto del mandato istituzionale del Corpo di Polizia Penitenziaria.

Per il segretario generale OSAPP : la Polizia Penitenziaria costretta ad operare nelle condizioni attuali non può rendere ciò che è previsto sulla carta, ma nonostante tutto con forte senso del dovere e spirito di sacrificio si adopera nell’interesse collettivo per la sicurezza di quella società che vorrebbe altre carceri .

Il plauso va, come sempre, a tutto quel personale di Polizia Penitenziaria che ogni giorno combatte in un sistema penitenziario messo in ginocchio dai tanti tagli.