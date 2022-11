“Voi non siete i benvenuti qui”, le minacce ai tifosi del Napoli a Liverpool

A Liverpool il clima per i tifosi azzurri non sembra essere facile. Nelle ultime ore sono spuntate in rete immagini di scritte ostili da parte dei tifosi inglesi e rivolte ai napoletani: “Vi stiamo aspettando” in segno di sfida, e poi ancora: “Voi non siete i benvenuti qui” si vede scritto sui muri della città. Dunque la partita sarà blindatissima: come negli anni precedenti, le forze dell’ordine controlleranno l’arrivo dei tifosi azzurri a Anfield e scorteranno i gruppi organizzati al ritorno verso l’aeroporto.

Scontri tra tifosi a Napoli, identificati 5 inglesi: si erano nascosti in un hotel

Cinque tifosi del Liverpool sono stati bloccati e identificati la sera 7 settembre dalla Polizia di Stato di Napoli in un hotel nel quale si erano rifugiati dopo avere scatenato dei tafferugli lungo via Marina, all’altezza di un noto albergo della città. Si tratta di supporter della squadra inglese che hanno un’età compresa tra i 27 e 38 anni.

Insieme con altri tifosi britannici si sono resi protagonisti di una serie di intemperanze e aggressioni. La loro posizione è attualmente al vaglio degli inquirenti: sul luogo degli incindenti è intervenuta una pattuglia del commissariato Montecalvario seguita da altre che si trovavano in zona accorse dopo la segnalazione dei colleghi.