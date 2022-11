Offerte di lavoro indecenti, la denuncia dei giovani: “3 euro l’ora per 72 ore settimanali”

“Continuano ad arrivare segnalazioni di offerte di lavoro on line assolutamente Continuano ad arrivare segnalazioni di offerte di lavoro on line assolutamente indecenti ad opera di agenzia di lavoro e job service che non esitano a pubblicare annunci a dir poco inaccettabili. ad opera di agenzia di lavoro e job service che non esitano a pubblicare annunci a dir poco inaccettabili. Nei nuovi screenshot della vergogna non solo il tentativo palese di sfruttare la necessità dei giovani di dover guadagnare qualcosa. Specie in un periodo di crisi economica delle famiglie come quello che stiamo vivendo. Ma anche la profonda delusione degli stessi”, queste le parole del consigliere Borrelli, in seguito alle segnalazioni inviategli.

Le offerte di lavoro indecenti ai giovani: 3 euro l’ora per 72 ore settimanali dal lunedì al sabato

“Dopo un approccio generico iniziale, ecco l’offerta da tre euro l’ora per 72 ore settimanali dal lunedì al sabato, ivi comprese due domeniche al mese. Occorre monitorare attentamente su questo mercato del lavoro senza regole che si concretizza in uno sfruttamento illimitato dei giovani, e chiedo la massima allerta da parte delle forze dell’ordine per porre fine al caporalato digitale che imperversa”. Questo il commento del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto gli screenshot da un giovane aspirante.