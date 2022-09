In due sullo scooter con una bimba di due mesi, scatta la multa a Capodichino

Si prevedono tempi duri per i genitori irresponsabili che fanno viaggiare i loro figli piccoli su scooter, il più delle volte senza casco e senza protezioni. A Secondigliano e dintorni è in atto una vera e propria task force contro chi mette in pericolo l’incolumità dei minori. Questa mattina gli uomini del locale commissariato (guidato dal vice questore aggiunto Raffaele Esposito) hanno denunciato una una coppia di coniugi in sella ad uno scooter mentre trasportavano una bambina di appena 2 mesi. La coppia è stata fermata in viale Comandante Umberto Maddalena. Nei loro confronti sono state elevate sanzioni amministrative ed il comportamento che ha messo a rischio la vita della neonata é stato segnalato alle autorità competenti. Gli agenti li hanno fermati e hanno contestato al conducente 4 violazioni del Codice della Strada per guida in violazione delle norme sul trasporto di persone sui veicoli a motore, guida di veicolo sul quale è vietato il trasporto di minori di anni 5, mancata copertura assicurativa e mancata esibizione dei documenti di circolazione.

C’è dunque grande attenzione da parte del Commissariato Secondigliano per tutti quei comportamenti in cui é messa in pericolo l’incolumità dei minori da parte di genitori irresponsabili. Appena dieci giorni fa a perdere la vita al Vasto era stato un bambino di soli quattro anni che viaggiava sullo scooter guidato dal padre quando è stato investito da un’auto guidata da una donna. L’impatto era stato terribile tale da sbalzare il piccolo dal mezzo senza dargli scampo.