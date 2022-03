Miracolo dell’8 marzo all’aeroporto di Napoli, donna salvata dagli ‘angeli’ del 118

“Otto Marzo, il 118 dell’aeroporto salva la vita a una donna americana”. Lo segnala su Fb Nessuno tocchi Ippocrate, che scrive: “la postazione 118 di Capodichino, che tra pochi mesi sarà soppressa, ieri ha rianimato la paziente proveniente da Parigi e diretta a Napoli. In arresto cardiorespiratorio, prontamente soccorsa e trasferita in ambulanza all’ospedale del Mare”.

Il post di Nessuno Tocchi Ippocrate

“La postazione 118 di Capodichino, che tra pochi mesi sarà soppressa, ieri ha rianimato una donna, sembra una fiaba raccontata in occasione della festa della donna ma è la dolce realtà, dal racconto dei soccorritori:

‘Paziente nata in Usa proveniente da Parigi e diretta a Napoli. La stessa andava in arresto cardiorespiratorio nei pressi della postazione dell’aeroporto interno, veniva prontamente soccorsa, si eseguiva rianimazione cardiopolmonare si posizionava defibrillatore e si eseguivano 4fl da adrenalina, si defibrillava 4 volte con ripresa di circolo e respiro. Si trasferisce all’ospedale del Mare con ambulanza 118 dove veniva stabilizzata e trasferita in emodinamica’”