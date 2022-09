Morte Regina Elisabetta, l’indiscrezione: “Fatale una caduta in casa”

La Regina Elisabetta sarebbe morta in seguito ai traumi riportati dopo un caduta in casa. A rivelarlo è Il Messaggero, che cita fonti vicine alla Casa Reale. “Dopo l’incidente, probabilmente causato dalle difficoltà motorie della sovrana”, si legge sul quotidiano. “I medici che l’assistevano in ogni momento della giornata hanno subito capito che la situazione era molto grave, al punto da sconsigliare un trasferimento in ospedale. La notizia è stata fatta trapelare per gradi, prima annunciando la rinuncia di Elisabetta a tenere una conferenza su Zoom con il suo Consiglio Privato e poi con l’ammissione che lo staff medico era ‘preoccupato’ per la sua salute“. E mentre si cercano di capire le cause del decesso, tra voci di corridoio e retroscena di palazzo, procede il rigido protocollo funebre che culminerà con la sepoltura. Due i luoghi papabili dove Elisabetta potrà riposare in pace.

Dove sarà sepolta la Regina Elisabetta

La salma di Elisabetta II sarà trasportata sul luogo della sepoltura dal corteo funebre dopo i funerali di Stato. La Cappella di San Giorgio si trova nel castello di Windsor ed è collocata nella parte inferiore del palazzo. Ricade sotto la responsabilità religiosa del College di Saint George. Al suo interno sono state sepolte diverse figure storiche della famiglia reale come Edoardo IV, Enrico VI, Elisabetta Woodville, Edoardo VII e Alessandra di Danimarca. Nella cripta reale riposano Amelia di Gran Bretagna, Augusta di Gran Bretagna, Carlotta del Galles e Carlotta di Meclemburgo-Strelitz, Giorgio III, Giorgio IV, Augusta Sofia d’Inghilterra, Giorgio V e Filippo, duca di Edimburgo. Questo è il luogo prescelto dalla Regina per la sua sepoltura.