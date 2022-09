Paura a Pompei: intervengono in una lite tra fidanzati, ma il ragazzo li investe

Intervengono per placare una lite tra fidanzati, ma il ragazzo non accetta l’intromissione e l’investe. Denunciato un 20enne di Pompei.

La vicenda accaduta sta notte a Pompei, in Piazza Schettini, dopo il concerto di Eugenio Bennato

Questa notte, intorno all’1.40, i carabinieri della stazione di Pompei sono intervenuti in Piazza Schettini. Un uomo e la sua compagna vengono visti mentre litigano. I toni piuttosto accesi dei due fidanzati attirano l’attenzione di due persone, due uomini presenti in piazza. I due, musicisti della band di Eugenio Bennato, esibitosi poco prima proprio in Piazza Schettini, decidono di intervenire. Pur non conoscendo il motivo della lite, quindi, si avvicinano alla coppia e provano a mediare. Infatti, dopo un breve scambio, i due fidanzati sembrano calmarsi e la lite si placa.

La reazione violenta del fidanzato, un 20enne di Pompei, identificato e denunciato

Sicuramente i due uomini non si aspettavano la reazione violenta del ragazzo. Il fidanzato, un 20enne del posto, a quanto pare, non avrebbe accettato di buon grado l’intromissione. Si sarebbe, così, messo alla guida della sua auto con l’intento – dopo qualche istante – di investire proprio la coppia di pacieri. Fortunatamente nessuna delle due vittime ha subito lesioni significative. Ad ogni modo, il giovane è stato prontamente identificato e sarà denunciato.