Morto d’infarto in carcere Denny Pruscino, uccise bimbo neonato e fece sparire il corpo

Denny Pruscino è morto di infarto dopo una partita a calcetto nel carcere di Padova, dove stava scontando una condanna all’ergastolo, per l’uccisione a Piane di Morro di Folignano del figlio, di appena due mesi, Jason.

L’omicidio

Denny Pruscino è morto a 42 anni. Il piccolo fu ucciso nel 2011 da Pruscino insieme alla moglie. A distanza di quasi dieci anni, Denny Pruscino e la ex moglie Katia Reginella erano stati nuovamente condannati dal tribunale ascolano. Condanna a un anno e mezzo di carcere per Denny Pruscino e a due anni per la sua ex moglie Katia Reginella.

Erano finiti nell’inchiesta sui maltrattamenti a cui avrebbero sottoposto la loro prima figlia, causandole danni permanenti a livello cerebrale.

Originario di Folignano in provincia di Ascoli Piceno, Denny Pruscino salì alle cronache dodici anni fa per una vicenda di cronaca che scosse l’opinione pubblica per come si erano svolti i fatti. Jason, un bambino di appena 2 mesi, scomparve improvvisamente e le successive indagini degli investigatori portarono alla luce una storia di violenze domestiche e maltrattamenti.

Dalla ricostruzione dei fatti l’indagato Pruscino, che non era il padre naturale ma lo aveva riconosciuto dopo aver sposato la madre, Katia Reginella, tra il 23 e il 24 giugno, innervosito dal pianto del figlioletto, l’avrebbe sbattuto a più riprese contro il divano prima di farlo sparire