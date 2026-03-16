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Nando Franco scomparso in Messico, una telefonata anonima riaccende le speranze: “E’ vivo”

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
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Nando Franco scomparso in Messico, una telefonata anonima riaccende le speranze:
Nando Franco scomparso in Messico, una telefonata anonima riaccende le speranze: "E' vivo"
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Si rinnova speranza per ritrovare Nando Franco, il napoletano scomparso a Leon, in Messico. Di lui, non si hanno più notizie dal 1 ottobre 2023. Lo scorso 27 febbraio, dopo una segnalazione anonima, è stata organizzata una “buscheda”(ricerca) dalle autorità messicane. “Sono sicura che mio fratello sia vivo e sia in mano ai cartelli” afferma Titta Franco, la sorella di Nardo. A seguire il caso l’associazione Manisco World, che si occupa di persone scomparse a livello internazionale. “Le ricerche proseguiranno, noi non ci arrendiamo” afferma la presidente, Virginia Melissa Adamo.

Nel giugno del 2024, le autorità messicane avviarono un’operazione di intelligence per cercare Nando. Oggi, dopo quasi due anni da quel giorno, la speranza della famiglia non si è spenta anche grazie ad una telefonata anonima ricevuta dalla sorella. Secondo quanto raccontato a Titta Franco, il fratello sarebbe ancora vivo e sarebbe stato rapito dai Narcos, per i quali sarebbe costretto a lavorare nei laboratori”.

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