Napoli. Scappano all’alt dei carabinieri, 2 minorenni si schiantano in moto durante l’inseguimento

Due minorenni di 14 e 15 anni, sono stati denunciati dai carabinieri di Torre del Greco per resistenza a pubblico ufficiale. I militari della locale compagnia, nel corso di un servizio di controllo del territorio nel Parco Penniniello, rione di edilizia popolare della città oplontina, hanno notato i due giovani in sella ad uno scooter. Questi ultimi indossavano il casco e, per identificarli, i carabinieri gli intimano l’alt, cercando inoltre di attirare la loro attenzione con sirene e lampeggianti. I due minori, però, non si fermano e parte così un inseguimento che si protrae per circa un chilometro. Ad un certo punto, però, il conducente dello scooter perde il controllo del mezzo e scivola, insieme all’amico, rovinosamente sull’asfalto.

I soccorsi dei carabinieri e il trasporto all’ospedale in ambulanza

Immediati i soccorsi prima dei carabinieri poi dei sanitari del 118, che hanno trasportato i due all’ospedale San Leonardo di Castellammare. Ai due minori i medici hanno riscontrato escoriazioni e contusioni giudicate guaribili in 15 giorni. Poi li hanno affidati nuovamente ai genitori. I ragazzi erano incensurati e vivono proprio nel Parco Penniniello. Per loro è scattata la denuncia alla competente Autorità Giudiziaria.

L’ipotesi

I militari dell’Arma – scrive Fanpage – non escludono l’ipotesi che i minorenni non erano altro che un mezzo, usato da terze persone, usato come corriere per la consegna di sostanze stupefacenti.