Napoli. Punta la pistola contro un turista per rubargli l’orologio, poi lo restituisce perché vale poco

A Napoli la criminalità continua a dilagare inarrestabile. Il fenomeno non è limitato alla periferia o ai cosiddetti quartieri difficili ma si estende anche al centro della città, lì dove è forte il flusso turistico. Infatti sembrano essere proprio i turisti le vittime predilette da rapinatori e balordi. L’altra sera a Piazza Trieste e Trento un ragazzo armato di pistola ha rapinato un cittadino svizzero seduto ai tavoli del Caffè Monidee

La denuncia

A denunciare l’accaduto sono i titolari che si sono rivolti al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli: “L’altra sera un ragazzo ha puntato una pistola alla testa di un turista svizzero per prendergli un orologio che pensava fosse Richard Mille (valgono dalle centinaia di migliaia di euro ai milioni di euro) poco dopo sono arrivati altri ragazzi a riportargli l’orologio perché hanno verificato che di altra marca e quindi non aveva un gran valore. Incredibile che una cosa simile si verifichi al centro della città dove dovremmo avere le forze dell’ordine h24”. I video della rapina sono già nelle mani della polizia.

“È assurdo anche perché qui siamo a pochi metri dalla Prefettura, dal San Carlo, dal Palazzo Reale, dalla sede dell’esercito e a poca distanza da Palazzo San Giacomo e dalla Questura. Magari la prossima volta la rapina la faranno proprio sotto la Prefettura. Se il turista avesse reagito poteva scapparci il morto. Il fenomeno è fuori controllo ed ora bisogna assolutamente intervenire prima che possa scapparci anche il morto. La città non può essere in balia di delinquenti e balordi. Tra l’altro l’area doveva essere anche super videosorvegliata ma invece non è così. Hanno restituito l’orologio per evitare una denuncia per rapina a mano armata per un oggetto di poco valore. Sono organizzatissimi oramai”- ha dichiarato Borrelli.