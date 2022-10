Ancora un violento incidente a Marano, auto si schianta contro un furgone sul corso

Due incidenti in poche ore a Marano. Dopo un violento scontro che ha visto coinvolta una Fiat Panda nella notte tra sabato e domenica, all’angolo tra Via Falcone e Via Musella, nella serata di ieri un’altra vettura si è scontrata contro un furgoncino su Corso Umberto. Stando a quanto raccontato da alcuni testimoni che hanno assistito alla scena, pare che l’auto viaggiasse a velocità elevata. La persona alla guida, racconta un residente che ha assistito alla scena, “pare non sia proprio riuscito a frenare”. L’impatto è stato piuttosto violento, così come il boato udito in strada. Ancora da chiarire, ad ogni modo, l’esatta dinamica di quanto accaduto che è al vaglio degli uomini della Municipale.

Incidente a Marano nella notte tra sabato e domenica

