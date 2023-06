Neonata abbandonata adotta da un vigile del fuoco: “Io e mia moglie cerchiamo da dieci anni di avere un bambino”

PUBBLICITÀ

Un regalo inaspettato per un vigile del fuoco ed una nuova famiglia per la piccola abbandonata dalla madre naturale; Zoey ha una nuova casa ricca di amore.

L’emozionante “regalo” per il vigile del fuoco

Erano le due di notte del 2 gennaio 2023 ed il vigile del fuoco era in servizio quando ha sentito suonare il campanello collegato alla culla a cui affidare neonati non voluti dai genitori in modo anonimo. All’inizio ha pensato fosse un falso allarme. Ma quando è andato a controllare ha dovuto ricredersi: c’era una bambina avvolta in una coperta rosa.

Una storia a lieto fine per la piccola Zoey, questo il nome assegnato alla neonata. La vicenda è stata raccontata dallo stesso vigile del fuoco che l’ha trovata. “Aveva con sé un biberon e stava riposando. L’ho presa e l’ho tenuta in braccio. Abbiamo incrociato gli occhi e basta. L’ho amata da quel momento” ha spiegato il vigile del fuco che da oltre un decennio stava provando insieme alla moglie ad avere un figlio. Un regalo sia per la piccola Zoey che per il vigile del fuoco e sua moglie.

“Non ho chiamato subito mia moglie, perché non volevo svegliarla, ma sapevo che sarebbe stata d’accordo” racconta con parole ricche di emozione. Quando ha accompagnato la bambina in ospedale infatti ha lasciato accanto alla bimba un biglietto in cui chiedeva di poterla adottare. “Spiegai che io e mia moglie cercavamo da 10 anni di avere un bambino. Ho detto loro che avevamo completato tutti i nostri corsi nello stato della Florida e che eravamo registrati per l’adozione. Tutto ciò di cui avevamo bisogno era un bambino“.