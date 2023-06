Tensione in Messico, 14 polizotti rapiti da un commando armato

Sono giorni di alta tensione in Messico dove, nella regione messicana del Chiapas, al confine con il Guatemala, un commando di uomini armati ha rapito 14 agenti della polizia statale. La segreteria per la Sicurezza e la Protezione dei Cittadini dello Stato del Chiapas ha dichiarato che i sequestrati sono tutti di sesso maschile e che è in corso un’operazione aerea e terrestre per localizzarli.