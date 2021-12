Neonato muore all’Asl di Napoli, fatale la crisi respiratoria

Stanotte una mamma ha portato il proprio bambino, un neonato di circa 2 mesi, in crisi respiratoria presso l’Asl Napoli 1 distretto 26 in via Scherillo. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della compagnia di Bagnoli il bimbo è morto. I carabinieri hanno assolutamente escluso ogni collegamento con il vaccino.



SEGUONO AGGIORNAMENTI SUL NEONATO