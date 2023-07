Lutto nell’avvocatura napoletana, Nicola portato via da un malore

PUBBLICITÀ

Oggi pomeriggio è morto Nicola Vetrano, avvocato molto noto nell’ambiente napoletano. La notizia si è subito diffusa tra amici e parenti, il primo a renderla nota è stato Sandro Fucito: “Mi raggiunge una notizia drammatica. Pubblico adesso anche perché le tante persone che gli vogliono bene sicuramente non lo sanno ed occorre stare vicino alla sorella. È improvvisamente scomparso il compagno Nicola Vetrano a seguito di un malore. Una vita dedicata alla politica , fondatore del Prc. Ti abbiamo voluto bene tra battaglie appassionate, litigi, riappacificazioni e progetti comuni. Ci siamo visti venerdì per il popolo sharawi, ci saremmo rivisti domani. Riposa in pace Nicola!“, scrive il Presidente del Consiglio Comunale della Sesta Municipalità.

“In un primo momento non ci credo. Per me è inaccettabile. È scomparso Nicola Vetrano. Con Nicola sono stato affratellato in tantissime battaglie: dalla scala mobile, la Palestina, il Polisario, la riduzione dell’orario di lavoro, poi il 2001 e i giorni contro la globalizzazione neoliberista. Di lui mi ha incantato l’ironia, la forma eretica del suo marxismo fino alla difesa del reddito di cittadinanza e l’approdo politico nel Movimento. Siamo materialisti, lo siamo profondamente e ci mancherà ancor di più il modo determinato di “rimanere umano”, anche quando attorno tutto sembra divenire tenebra“, dice Nicola Nardella – Presidente VIII Municipalità Napoli .

LE ALTRE DEDICHE PER NICOLA

“Apprendiamo con incredulità della scomparsa, oggi pomeriggio, di Nicola Vetrano, compagno di lotte di una vita. Fino a un paio di giorni fa ci aggiornava sui Saharawi ospitati a Napoli. Il mondo perde un altro costruttore di Pace” questo il ricordo social di Gridas Grupporisvegliodalsonno.

Ho appena appreso della improvvisa scomparsa di Nicola Vetrano Che dolore, quanti ricordi e quante battaglie insieme, per la giustizia, contro le disuguaglianze. Mancheranno il suo sorriso e la sua forza, lavoreremo anche in suo nome – come sempre – per una società più giusta. ciao Nicola RIP”, scrive Monica.

“La nostra comunità piange l’improvvisa scomparsa del collega ed associato Nicola Vetrano . Un forte abbraccio alla famiglia”, pubblica la pagina Avvocatura Democratica.