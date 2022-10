Niko Pandetta condannato a 4 anni, la Cassazione respinge il ricorso

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dei legali di Niko Pandetta. Dunque i giudici della Suprema Corte hanno reso irrevocabile il verdetto in Appello che nell’estate 2021 ha condannato a 4 anni, pena concordata tra le parti, il nipote del boss Turi Cappello.

Come riporta La Sicilia il reato contestato all’artista catanese è spaccio di droga. Fondamentali una serie di intercettazioni della Squadra Mobile di Catania che ha indagato su un cartello del narcotraffico gestito da Sebastiano Sardo, diventato collaboratore di giustizia poco prima che scattasse il blitz Double Track nel 2017.

I poliziotti hanno due canali di rifornimento di droga in Calabria verso la Sicilia: uno era localizzato nella piana di Gioia Tauro invece l’altro era collegato alle ‘ndrine di Cosenza. Il nome del cantante catanese è solo uno del lungo elenco di imputati del processo, stralcio abbreviato, arrivato al capolinea giudiziario.

Spari fuori la discoteca, 5 arresti: coinvolto anche Niko Pandetta

Sono stati arrestati i presunti responsabili della sparatoria del 21 aprile scorso avvenuta fuori la discoteca Ecs Dogana club a Catania. Agenti della Squadra mobile hanno bloccato 5 persone per rissa e lesioni personali aggravati dall’uso di armi, detenzione e porto in luogo pubblico di più armi comuni da sparo, di maltrattamenti in famiglia e danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede. I poliziotti hanno eseguito una ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Catania su richiesta della Procura della Repubblica. Nella sparatoria rimase ferito un diciottenne.

Come riporta la Gazzetta del Sud tra gli indagati c’è anche il cantante neomelodico Niko Pandetta. Il dettaglio emerge dall’ordinanza di custodia cautelare del Gip Currò che ha negato l’arresto chiesto dalla procura di Catania.