Noemi Fiore, dalla speranza alla tragedia: il cadavere della 22enne impiccato ad un albero

PUBBLICITÀ

Dopo due giorni di ricerca le forze dell’ordine hanno rinvenuto il corpo della 22enne, Noemi Fiore. Il corpo della ragazza era impiccato ad un albero, in una zona desolata di campagna in via San Marco.

In attesa di risposte

La giovane 22enne, Noemi Fiore, è scomparsa nella giornata di lunedì da Modica. Dopo ore di ricerche le forze dell’ordine hanno ritrovato il suo corpo privo di vita in una campagna di Modica, provincia di Ragusa. Il cadavere pendeva, impiccato, da un albero. Dinnanzi all’accaduto sono aperte le indagini, l’intento è quello di appurare se si tratti realmente di un suicidio o se si possa pensare anche ad altro. Il responso seguirà le dichiarazioni derivanti dall’ispezione cadaverica da parte del medico legale. Solo in seguito a tali accertamenti la procura di Ragusa deciderà se disporre l’autopsia.

PUBBLICITÀ

La famiglia tentava di comunicare con Noemi

Noemi era scomparsa nel primo pomeriggio della giornata di lunedì, intorno alle 16.00. Indossava una magia bianca, una gonna lunga nera e portava con sé una borsa di colore marrone. Dopo aver notato l’assenza prolungata di Noemi, la famiglia decide di allertare le autorità e di lanciare un appello sui social:

“Chiunque l’abbia vista è pregato di contattare le forze dell’ordine o la famiglia ai numeri in sequenza indicati”. Un’ ulteriore tentativo di instillare nella giovane ragazza il ragionamento è determinato da una didascalia conclusiva pubblicata sempre da parte della famiglia. “Noemi, ti preghiamo, torna a casa. Qualsiasi problema si può risolvere, possiamo ragionarci insieme e sistemare tutto. Sei giovane, bella, maggiorenne e con tutta una vita davanti a te. Torna a casa“. Purtroppo i buoni propositi della famiglia non hanno riscontrato un esodo positivo. Di lì a poco le forze dell’ordine avrebbero ritrovato il corpo di Noemi privo di vita impiccato ad un albero. Presente, nel momento del ritrovamento, il 118, purtroppo però, per la 22enne non c’è stato nulla da fare.