Un terribile lutto ha colpito la comunità di Aversa, in provincia di Caserta, è morto il noto avvocato penalista Rosario Pagliuca. Il 55enne è deceduto a seguito delle complicanze legate al Covid-19. Tantissimi i messaggi di dolore e cordoglio per l’uomo, molto conosciuto anche come ex atleta,è stato campione d’Italia di pallavolo nel 1983 nella categoria Under 17.

Amici e parenti lo ricordano come ‘uomo perbene e generoso’. Anche la Normanna Aversa Normanna, società di Serie A3 di volley maschile, lo ricorda: “Ciao Rosario. Un altro doloroso addio nella famiglia della pallavolo aversana! Faceva parte di quel gruppo di ragazzi terribili che vinse il titolo nazionale ragazzi nel 1983. Le condoglianze alla famiglia Pagliuca da parte della Normanna Aversa Academy. Riposa in pace”.

Poi il post di un amico, Riccardo scrive: “Ciao Rosario, Aversa ti piange…. Sei sempre nei nostri Cuori con Lello e Giancarlo e con il tuo caro Papà. Ricordiamo sempre con gioia il bel periodo di spensieratezza vissuto tutti insieme quando giocavi a Volley non solo al Capannone, ma anche in villa Europa e sul marciapiede di via Verdi, usando il filo come rete. E noi, con i tuoi fratelli e cugini, di poco più piccoli, a guardare e ad incitare. E poi lo scudetto nel 1983. Anche Tu assistitici da lassù”

