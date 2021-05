Non è assolutamente scontato che sia Luciano Spalletti il nuovo allenatore del Napoli, anzi nell’ultimo re avrebbe ripreso quota la candidatura di Rafa Benitez.

A riportare la notizia è l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno. Qualora non dovesse essere trovato l’accordo con il tecnico toscano, tornerebbe un gioco un poker di alternative.

Nuovo allenatore del Napoli, c’è anche Rafa Benitez tra le ipotesi

Al Napoli piace il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano (sabato ci sarà la sfida dopo il ko degli azzurri al Maradona) che sta lottando per la salvezza con la società ligure. […] Sullo sfondo ci sono anche Juric (che piace tanto) e De Zerbi. […] Resta ancora vivo, ma con flebili speranze, il ritorno di Rafa Benitez”.

Per Libero c’è anche Allegri per la panchina azzurra

“Spalletti flirta da tempo con il Napoli, là dove Sarri è escluso per motivi di minestre riscaldate e scadute. Ma la rosa partenopea è, per età e qualità, la più ambita dai tecnici in pausa: e se fosse la sfida ideale per Allegri? Lo diventerebbe soprattutto nel caso in cui Agnelli dovesse confermare Paratici e Nedved nella sala di comando della Juventus, due con cui Max non tornerebbe volentieri in affari.

Se Pirlo cogliesse la Champions, a maggior ragione, potrebbe prevalere in casa bianconera l’idea di perseverare con la stessa “triade”. Allegri, a quel punto, accarezzerebbe la pazza idea: allenare per De Laurentiis, su cui nutriva dubbi”.