E’ ripresa martedì scorso l’attività ristorativa nel Castello delle Cerimonie. L’annuncio ufficiale è arrivato dal profilo social della pagina de La Sonrisa: “Vi informiamo che il Castello è aperto per pranzo/cena nei soli spazi esterni del nostro giardino, così come previsto dalla norma vigente. Anche l’Hotel è regolarmente aperto in totale sicurezza”.

LE SALE VUOTE DEL CASTELLO DELLE CERIMONIE NEL PRIMO MAGGIO

Lo scorso primo maggio Imma Polese e Matteo Giordano, eredi di Don Antonio ‘Il boss delle cerimonie’, pubblicarono un video in occasione della Festa dei Lavoratori. I coniugi si ripresero mentre giravano tra le sale vuote del castello. Così vollero soprattutto salutare i loro dipendenti che, a causa del Covid, hanno vissuto delle difficoltà con il blocco del settore.

E, infatti, la stessa Imma Polese apparì piuttosto tesa e preoccupata per il futuro del Castello delle Cerimonie. «E’ stato ed è un periodo di difficoltà per tutti, anche per noi – dice – ci è stata tolta la possibilità di fare ciò che amiamo, cioè il nostro lavoro. Abbiamo sempre cercato di dare ai nostri dipendenti il massimo sostegno, ci piange il cuore non vederli qui con noi».

Le parole di Matteo Giordano

«Il settore della ristorazione è tra i più colpiti – dice Matteo Giordano – e anche noi siamo coinvolti. Il nostro castello è vuoto e regna il silenzio. Un silenzio insopportabile». Infine l’augurio. Che era anche una speranza di riaprire presto il castello. Da questa settimana l’attività del Castello delle Cerimonie è ripartita. Imma Polese e Matteo Giordano, eredi di Don Antonio ‘Il boss delle cerimonie’, torneranno quindi ad accogliere i clienti.