E se fosse Massimiliano Allegri il prossimo allenatore del Napoli? Aurelio De Laurentiis ci pensava da un pò e ci pensa maggiormente da ieri. L’arrivo di José Mourinho alla Roma non ha lasciato indifferente il patron azzurro, che potrebbe provare a rispondere ai giallorossi con l’allenatore più scudettato dell’ultimo decennio in Italia.

A riportare la notizia è l’edizione odierna di Libero, che spiega come le strade del tecnico toscano e quella del produttore romano potrebbero ben presto incrociarsi.

Allegri al Napoli, per Libero si può fare

“Spalletti flirta da tempo con il Napoli, là dove Sarri è escluso per motivi di minestre riscaldate e scadute. Ma la rosa partenopea è, per età e qualità, la più ambita dai tecnici in pausa: e se fosse la sfida ideale per Allegri? Lo diventerebbe soprattutto nel caso in cui Agnelli dovesse confermare Paratici e Nedved nella sala di comando della Juventus, due con cui Max non tornerebbe volentieri in affari.

Se Pirlo cogliesse la Champions, a maggior ragione, potrebbe prevalere in casa bianconera l’idea di perseverare con la stessa “triade”. Allegri, a quel punto, accarezzerebbe la pazza idea: allenare per De Laurentiis, su cui nutriva dubbi”.

Palmares Massimiliano Allegri

Negli ultimi 10 anni nessuno ha vinto più di Max in serie A. Dopo il primo scudetto conquistato con il Milan, il tecnico toscano ha calato il pokerissimo con la Juventus: con sei scudetti vinti, Allegri è il secondo tecnico più vincente di sempre nella storia della serie A. Soltanto Giovanni Trapattoni è davanti a lui con 7 tricolori conquistati.