Un uomo già noto alle forze dell’ordine per cause in corso di accertamento è stato colpito mortalmente da un colpo d’arma da fuoco. Indagini ancora in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Torre Annunziata che sono intervenuti in via rio a Boscotrecase. Anche il magistrato di turno sul posto. L’omicidio è avvenuto in via Rio.