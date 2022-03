Omicidio in provincia di Napoli, si indaga sulla lite lavorativa finita male

Omicidio a Boscotrecase, si indaga sui ‘legami’ del fratello di Gaetano Ariosto. Ieri sera è stato fermato l’uomo accusato della morte del 48enne. Si tratta di un imprenditore, nonché capomastro di una ditta dove saltuariamente lavorava anche la vittima. Il 48enne si è costituito nella Caserma dei Carabinieri che indagano sull’omicidio consumatosi nella giornata di ieri. Gaetano è deceduto a seguito di un colpo d’arma da fuoco esploso proprio dall’imprenditore in via Rio a Boscotrecase. Secondo le prime indiscrezioni si tratterebbe di una lite degenerata .

Ucciso in provincia di Napoli, identificata la vittima

Si chiamata Gaetano Ariosto, il 49enne di Napoli ucciso ieri pomeriggio in provincia di Napoli. Ariosto è stato colpito mortalmente da un colpo d’arma da fuoco. Indagini ancora in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Torre Annunziata che sono intervenuti in via Rio a Boscotrecase. Anche il magistrato di turno sul posto.