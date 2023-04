Operata Rosa Serrapiglia, la moglie di Mario Merola in ospedale per un intervento

PUBBLICITÀ

Opere di apprensione per la famiglia Merola per l’operazione a cui è stata sottoposta Rosa Serrapiglia, moglie di Mario Merola. La donna, che a gennaio ha compiuto 83 anni, è stata sottoposta ad un delicato intervento ma le sue condizioni sono buone. Vicini alla donna c’è tutta la famiglia a cominciare dai figli e dai parenti tutti.

L’indiscusso Re della sceneggiata, Mario Merola, con gli incassi delle prime esibizioni era riuscito a sposare la sua amata moglie Rosa Serrapiglia, dopo 13 anni di fidanzamento, il 6 aprile del 1964. Matrimonio dal quale avranno tre figli: Roberto, Loredana e Francesco. I due figli maschi, hanno seguito le orme del padre. Roberto è infatti un organizzatore di eventi musicali, mentre Francesco è cantante. Fu proprio il padre a lanciarlo nel panorama artistico. Tutti ricordano “L’urdemo emigrante”, brano che vinse il Festival di Napoli nel 2001.

PUBBLICITÀ

Francesco Merola e l’amore tra papà Mario e mamma Rosa

Francesco Merola racconta come è nato l’amore tra papà Mario e mamma Rosa nel salotto di Oggi è un altro giorno nel corso della puntata del 28 dicembre. “Papà amava mangiare, giocare perché sanno tutti che amava giocare al casinò anche se negli ultimi anni si era frenato un po’ e poi devo dire che non ci ha mai fatto mancare nulla e auguro a tutti di avere un padre come l’ho avuto io e poi amava il popolo. Lui preferiva andare a cantare piuttosto che stare a casa. Per lui solo la vigilia di Natale era sacra, poi amava cantare per il popolo anche a Capodanno”, racconta Francesco Merola.

“Mio padre è stato fidanzato per 14 anni, ma lui voleva fare più in fretta. Mamma diceva che aveva genitori severi e quindi gli diceva di sistemarsi un po’. Per portarla via da casa, si comprò una pistola di giocattolo e le disse di scappare. Mamma disse no. Gli disse di andare a lavorare, di fare i soldi per poi tornare e sposarla e così fece. Una cosa molto bella”, racconta Francesco (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Rosa Serrapiglia: il matrimonio con Mario Merola

Rosa Serrapiglia, 86 anni, è rimasta vedova il 12 novembre 2006. Il marito Mario Merola era ricoverato da qualche giorno all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia per un’insufficienza cardio-respiratoria all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Francesco Merola è molto legato alla madre Rosa a cui dedica molti post su Instagram. “Se potessi fermerei il tempo, buon compleanno cara mamma”, ha scritto in occasione dell’83esimo compleanno della madre. Lo scorso 3 gennaio ha scritto: “Un anno difficile cara mamma forza non mollare mai sei forte sei sempre la regina di casa Merola, oggi è il tuo giorno e noi saremo tutti intorno a te, auguri MAMMA…. Buon compleanno”. Uno degli ultimi post è una foto della madre Rosa affacciata al balcone di casa sua a Napoli.