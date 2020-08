Operazione dei Baschi Verdi di Giugliano, fermata a Marano auto con carico di ‘bionde’ di contrabbando

Aveva nel cofano dell’auto diverse stecche di sigarette di contrabbando, ma non solo. Non poteva essere alla guida di quell’autovettura perché la patente gli era stata ritirata e il veicolo era stato sottoposto a sequestro amministrativo per la mancanza di copertura assicurativa. Nei guai è finito M.G., fermato dai Baschi Verdi di Giugliano in via San Rocco. All’interno del bagagliaio i militari della guardia di finanza gli hanno trovato 20 stecche di sigarette di contrabbando di varie marche. A quel punto i Baschi Verdi hanno proseguito i controlli nell’abitazione dell’uomo. In camera da letto rinvenute altre 41 stecche di sigarette pari quasi a un chilo. In totale sequestrati 12 Kg di materiale. L’uomo è stato posto ai domiciliari in attesa dell’udienza per direttissima.