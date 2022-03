Catturato un ‘irreperibile’ del clan Longobardi-Beneduce, è il figlio del ras

I carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli hanno rintracciato Mario Pagliuca, 42enne del posto già condannato in via definitiva per associazione di tipo mafioso perché ritenuto affiliato al clan “Longobardi – Beneduce”. Era irreperibile dal mese di ottobre 2021, quando era stata emessa dall’Autorità Giudiziaria una misura di sicurezza a suo carico.

Era sottoposto alla libertà vigilata ma la sua posizione è stata aggravata a causa delle varie violazioni commesse. Una volta rintracciato è stato sottoposto alla misura di sicurezza dell’associazione ad una casa di lavoro per una durata minima di un anno. E’ ora nella casa di reclusione di Aversa. Il 40enne è fratello del pentito Procolo e figlio del ras Salvatore ‘o biondo.