Ornella Vanoni. Soprannominata “la signora della canzone italiana”, l’artista, tuttora in attività, vanta una lunga carriera iniziata alla metà degli anni cinquanta. Con oltre 55 milioni di dischi venduti, è considerata tra le maggiori interpreti della musica leggera italiana. Una carriera ricca di successi che ha toccato anche cinema, teatro e televisione.

Ornella Vanoni è nota per la sua schiettezza, un tratto che la ha sempre contraddistinta e fatta apprezzare da molti. La donna ha partecipato come ospite nel programma “In arte” in onda su Rai 3, condotto da Pino Strabioli, dove ha parlato della carriera, degli amori con Giorgio Strehler e Gino Paoli, dei rapporti con i colleghi. La cantante ha regalato una serie di perle di straordinaria ironia. Inoltre Ornella Vanoni è riuscita a lasciare tutti senza parole con una confessione choc.

Ornella Vanoni: “Mi fumo canne da 55 anni anni, è la mia medicina”

“Ho una testa libera ormai, completamente a mio agio con me stessa. Sono contenta di aver raggiunto tutto questo. Da anni non ho un compagno e non è male. La morte? Non ne ho paura: ho attraverso la tisi, la guerra, un sacco di cose. Ci sono tanti modi per morire.” Così ha esordito la cantante, ai microfoni di Rai 3.

La cantante ha inoltre svelato senza remore di fare uso di marijuana da decenni. “Mi faccio una canna prima di andare a dormire. Un giorno mi hanno fatto fumare una canna, erano anni che non dormivo e quella notte ho dormito. Ho pensato: vuoi vedere che è la mia medicina? Il mio psichiatra dice che va bene: ‘Ormai sono 55 anni che te le fai’. Quindi devo trovare delle badanti che rollano.”