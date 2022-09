Dimentica le chiavi in casa, prova a scavalcare e precipita: Alessandro muore a 42 anni

Dramma nel dramma quello consumatosi ieri a Formigine, comune in provincia di Modena. Alessandro Scotti, 42enne originario di Napoli, è morto dopo essere precipitato nel vuoto da un’altezza di circa 6 metri. Il corpo ormai senza vita dell’uomo, come riporta Modena Today, è stato ritrovato da alcuni residenti riverso sul suolo quando erano circa le 7. A nulla è valso purtroppo l’intervento dei medici del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Troppo gravi, infatti, le ferite riportate in seguito alla caduta.

Stando alla ricostruzione dei carabinieri, ottenuta grazie al resoconto fornito dai residenti, l’uomo sarebbe scivolato nel tentativo di rientrare in casa tramite il balcone dopo aver accidentalmente lasciato le chiavi all’interno dell’appartamento. Alessandro Scotti avrebbe quindi tentato di arrampicarsi sul balcone di casa – sito al terzo piano – utilizzando una finestra del vano scale. Il 42enne, dopo la sparazione con la moglie dalla quale ha avuto un figlio, viveva da qualche anno da solo in quell’appartamento. I vicino lo raccontano come una persona educata e modesta.

Proprio il giorno del dramma, Alessandro Scotti aveva perso il padre, deceduto all’età di 75 anni e i cui funerali erano in programma oggi nella chiesa parrocchiale di Formigine.