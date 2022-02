Risate e divertimento con ‘Stasera tutto è possibile’, successo per il programma di Stefano De Martino

Successo per il ritorno di Stefano De Martino su Rai2 con ‘Stasera tutto è possibile‘. Il presentatore napoletano e i suoi ospiti battono gli ascolti di Italia uno. Ieri è ripartito il programma televisivo di Stefano De Martino, che sarà protagonista di Rai Due per otto puntate. Il periodo di successi per il presentatore napoletano continua, quest’anno è anche autore, nonché presentatore, del suo programma in prima serata.

Lo show di Stefano De Martino

Presenze fisse al fianco di De Martino gli attori: Biagio Izzo e Francesco Paolantoni. I due accompagnano il presentatore da sempre durante il suo viaggio in prima serata. La new entry più attesa è stata il comico Vincenzo De Lucia, diventato famoso per le sue imitazioni. Già noto al pubblico di Rai Due per la sua imitazione di Maria De Filippi nello show di ‘Made in Sud‘, anche questo condotto da Stefano De Martino. Famosa anche la sua interpretazione di Mara Venier e Ornella Vanoni. Il comico classe ’87 ha conquistato la fiducia di Stefano de Martino diventando ospite fisso di ‘Stasera tutto è possibile‘. Ogni puntata della settima edizione, terza condotta da Stefano De Martino, avrà un tema. Le puntate, come visto nella prima puntata di ieri, continuano ad essere ricche di giochi e prove esilaranti. Il cast è per la maggior parte partenopeo ma De Martino precisa che sono in arrivo ospiti di altre città, come il comico milanese Andrea Pucci. Paolantoni ha spiegato nei giorni scorsi la loro attenzione nel progettare lo show: “La commedia dell’arte per noi è una cosa naturale, aggiungiamo quel sapore teatrale che da un po’ di tempo manca“.

Lo share di ieri sera

Il tema della puntata di ieri è stato quello della musica, e gli ospiti ne hanno dato la conferma. Cristina D’Avena e Stash tra i cantanti ospiti di ieri. La puntata ha visto anche la partecipazione di altri famosi personaggi: Mago Forest, Nathalie Guetta, Francesco Cicchella, Marta Filippi Emanuele Filiberto e Sandra Milo. La chiave del programma è quella di scegliere come protagonisti ospiti pieni di autoironia e pronti a mettersi in gioco, spiega il conduttore. Stefano De Martino infatti dice: “Quando vieni qui devi essere pronto a sembrare goffo. È un pregio che hanno solo i grandi ed è bello vedere le persone che si mettono in gioco. Chi viene qui è pronto a tutto“. Stefano De Martino è contento di poter riproporre il suo show infatti spiega “lo sento nelle mie corde e poi sono circondato da amici, professionisti ed è tutto basato sull’improvvisazione“. La partenza di ieri ha guadagnato 1.729.000 spettatori (8.8% di share).