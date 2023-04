Orologio da 2 mln di euro scippato a Leclerc, 4 arresti tra Napoli e Caserta

PUBBLICITÀ

Hanno rubato un orologio da 2 milioni di euro al pilota Charles Leclerc ma sono stati catturati. Oggi i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Viareggio, supportati da militari del comando provinciale di Napoli, di Caserta e di Milano, hanno arrestato 4 persone. Infatti tre uomini ed una donna sono stati destinatari di una misura cautelare restrittiva richiesta dalla procura di Lucca ed emessa dal gip. I quattro sono indagati, tutti originari di Napoli, a vario titolo per la rapina del prezioso orologio compiuta a Viareggio lo scorso 18 aprile ai danni del pilota della Ferrari.

L’OROLOGIO RUBATO LECLERC

A Pasquetta il pilota ferrarista fu vittima dello scippo in Darsena a Viareggio dove gli venne portato via dal polso un preziosissimo orologio. Dopo venne scoperto che il prezioso oggetto era un Richard Mille Rm 67-02 rosso Ferrari: un cronografo rarissimo dal valore di ben 2 milioni di euro. Il campione aveva una passione particolare per quell’orologio, infatti, lo indossò anche in pista.

PUBBLICITÀ

LECLERC RAPINATO CON LA SCUSA DEL SELFIE

Leclerc si trovò in compagnia del suo personal trainer quando venne avvicinato dai malviventi con una scusa, infatti, Andrea Ferrari pubblicò su Instagram la foto del luogo in cui avvenne il furto. Decine di persone, soprattutto tifosi della Ferrari, vollero incontrare il pilota monegasco dopo in strada in occasione della festività: “Ma quello è Leclerc…”. “Grandissimo”, “Possiamo fare una foto?”. All’improvviso allo sportivo strapparono l’orologio da un uomo che poi si diede alla fuga. Ai due non rimase altro che chiamare i carabinieri che intervennero sul posto per iniziare i primi accertamenti e raccogliere la denuncia.

L’INTERVISTA A STRISCIA

“Hanno proprio fatto un bel lavoro, organizzati e veloci”, commentò Leclerc all’inviato Valerio Staffelli di Striscia la Notizia che gli consegnò il Tapiro d’oro. Si trattò del secondo premio televisivo per il pilota della Ferrari che a Viareggio si vide sfilare dal polso il rarissimo orologio del valore milionario. “Orologio a parte – aggiunse il pilota della Ferrari – questa stagione per ora è solo positiva. E spero che nel prossimo gran premio qui in Italia (Imola, ndr) ci possano essere ancora soddisfazioni: stiamo andando molto veloci”, disse alle telecamere Mediaset.