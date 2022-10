Paola Saulino, litigio social con la fidanzata di Jorginho: “Le corna fanno male alla salute”

Paola Saulino pubblica via social la discussione con la fidanzata di Jorginho: “Le corna fanno male alla salute”

La star di OnlyFans Paola Saulino torna alla ribalta del gossip.

Il magazine lifestyle di AM Network ha pubblicato una discussione dai toni accesi tra l’influencer partenopea Paola Saulino e l’attuale fidanzata di Jorginho, la cauntatrice di origini irlandesi Catherine Harding, dove la star napoletana di OnlyFans pubblica un esplicito messaggio a caratteri cubitali: “Le corna fanno male alla salute“.

Questo messaggio è stato interpretato da mowmag.com, che ne ha pubblicato lo snapshot della storia su Instagram, come la conferma della relazione che Paola Saulino ha dichiarato di aver avuto con un famoso calciatore della Premier League.

L’influencer Paola Saulino, senza fare nomi, proprio l’estate passata aveva dichiarato e svelato alcuni particolari piccanti nei confronti di un giocatore del Chelsea: “Mi chiedeva foto nuda ogni giorno. Mi diceva ‘un’altra per favore‘, e a me piaceva stare a quel gioco. A volte smettevo di mandare messaggi e di inviare foto, e poi a tarda notte inviavo un’ultima foto in modo che potesse vederla una volta sveglio”.

Paola Saulino aveva già raccontato la liason al Daily Star, ma senza fare nomi: “Ci siamo incontrati a una festa in una villa. Non mi ha mai tolto gli occhi di dosso. Abbiamo riso molto e trascorso un tempo fantastico insieme. Poi siamo andati a una festa in discoteca dove lui si è ubriacato. Durante la cena voleva lasciarmi il suo numero e lo ha fatto. Ho amato il suo odore e il suo modo di fare. Ha iniziato a baciarmi davanti a tutti, ripetutamente, e mi è piaciuto. Ci siamo allontanati e abbiamo iniziato a fare sesso in macchina, poi sono arrivati alcuni amici e ci siamo fermati”. Secondo il racconto di Paola Saulino, i due avrebbero poi continuato a frequentarsi a Londra nel Mayfair Hotel, oltre che in varie altre location: “Mi chiedeva foto nuda ogni giorno. Mi diceva ‘un’altra per favore’, e a me piaceva stare a quel gioco. A volte smettevo di mandare messaggi e di inviare foto, e poi a tarda notte inviavo un’ultima foto in modo che potesse vederla una volta sveglio”.

Ora la storia con il calciatore è finita, ma oltre alla delusione per il comportamento che avrebbe avuto (“sono stata usata e umiliata”), Saulino ci tiene a non passare per una poco di buono. Anche per questo è tornata all’attacco con una storia Instagram che sembra inequivocabile: “Ho iniziato a vederlo per la prima volta per come è veramente, un cattivo, un bugiardo, irrispettoso e pronto a usare le persone. Mi ha usato e ha tradito la sua ragazza. Che tipo di uomo è questo? Ho soldi, lavoro, guadagno e sono una ragazza molto indipendente, non sto cercando qualcuno che paghi le mie bollette, ma qualcuno da amare e da cui essere amata“.