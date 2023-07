Pareggio con la Spal e due infortuni, il Napoli ora atteso da 4 amichevoli a Castel di Sangro

PUBBLICITÀ

Primi test amichevoli per il Napoli in vista della prossima stagione. I campioni d’Italia hanno affrontato la Spal, neo-retrocessa in Serie C, ottenendo un pareggio per 1-1. Qui l’analisi del match, i prossimi impegni della squadra di Garcia e l’ufficialità di un nuovo acquisto.

Napoli – Spal 1-1, campioni d’Italia fermati sul pareggio con i biancocelesti

Un primo tempo che non ha regalato particolari emozioni ha permesso al nuovo allenatore Rudi Garcia di vedere la sua compagine all’opera. Spazio ai “panchinari” contro una SPAL posizionata bene in campo, pochi squilli ma squadra ordinata. Al 35′ per Mario Rui è costretto ad uscire per un problema muscolare, condizioni da valutare. Nel secondo tempo ecco l’esordio dei big: primi test per Osimhen e Kvaratskhelia, oltre che per il capitano Di Lorenzo fresco di rinnovo. La partita si accende: il georgiano scheggia la traversa al 53′ su assist di Osimhen, mentre pochi minuti dopo è Raspadori, provato sulla fascia destra, a mettere la palla al lato su una ghiotta occasione. Ma è la SPAL a sloccare la partita: al 63′ il giovane 2004 Puletto si inventa una parabola su una punizione da centrocampo, sorpreso Meret e palla in rete. Il Napoli poi pareggia i giochi dopo 10 minuti: Zielinski crea in area per Anguissa che finalizza per il pari. Da valutare anche le condizioni di Lobotka che a pochi minuti dalla fine ha chiesto il cambio.

Le prossime amichevoli a pagamento

Gioia solo temporanea per i tifosi del Napoli, che hanno potuto vedere le amichevoli del ritiro di Dimaro prima su Sky Sport, poi in chiaro su TV8 gratuitamente. Le amichevoli del ritiro di Castel di Sangro però torneranno al formato solito: partita a pagamento in Pay per View al costo di 9.99€. Queste le gare, tutte programmate per le 18:30:

il 20 luglio Napoli-Hatayspor

Il 2 agosto Napoli-Girona

Il 6 agosto Napoli-Augsburg

L’11 agosto Napoli-Apollon Limassol

Nuovo portiere per il Napoli

Intanto è ufficiale l’acquisto di Elia Caprile da parte del Napoli: il portiere classe 2001 viene prelevato dal Bari per 7 milioni e subito girato in prestito all’Empoli. Per il talento veronese subito esperienza da titolare in Serie A dopo una stagione da protagonista in B. L’ex Bari e Leeds aveva dichiarato solo pochi mesi fa a Cronache di Spogliatoio che giocare per il Napoli rappresenterebbe il suo sogno: “Mio padre è di Napoli, gli devo tutto, infatti il mio sogno è giocare almeno una partita con gli azzurri al Maradona con tutta la famiglia che mi guarda”. Caprile adesso si gioca le sue chance all’Empoli, e chissà che tra qualche stagione non possa coronare il suo sogno di vestire la maglia azzurra.