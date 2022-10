Finisce 1- 1 il derby tra Giugliano e Gelbison: Salvemini risponde a Graziani

GIUGLIANO (3-5-2): Sassi; Biasiol (62’ Nocciolini), Zullo, Poziello C.; Di Dio, Ceparano (46’ Rondinella), Gladestony, Ghisolfi (62’ Felipe), Gomez (46’ Rizzo); Piovaccari, Salvemini. A disp.: Viscovo, Belardo, Berman, D’Alessio, Poziello R., Scanagatta, Aruta, De Francesco. All. Di Napoli (in panchina Tatomir).

Gelbison (3-5-2): D’Agostino; Bonalumi, Cargnelutti, Loreto; Nunziante (93’ Marong), Graziani, Papa, Correnti, Onda (70’ Savini); Faella (69’ Kyeremateng), De Sena. A disp.: Vitale, Masisca, Sane, Fornito, Citarella, Paolini. All. De Sanzo.

Arbitro: Kumara di Verona

Marcatori: 44’ Graziani(GE); 79’ Salvemini (GIU).

Note: Ammoniti: Loreto (GE), Correnti (GE), Ghisolfi (GIU)

Rondinella (GIU), Faella (GE), Bonalumi (GE), Salvemini

(GIU), De Sena (GE), Zullo.

Finisce in parità (1-1) il derby tutto campano tra Giugliano e Gelbison. Terzo pareggio consecutivo (il secondo casalingo) per i tigrotti, dopo quelli con Monterosi e Pescara. Non è stato un bel derby anche per le numerose assenze sia dall’una che dall’altra parte. Tatomir, che sostituiva in panchina Di Napoli, deve fare a meno di De Rosa squalificato e degli infortunati Oyewale e Kyeremateng, Sull’altro fronte, il tecnico De Sanzo sostituisce Gilli, squalificato, con Onda e tiene in panchina l’acciaccato Fornito; a centrocampo inserisce Graziani. Primo tempo dai ritmi molto blandi. Si fa vedere la Gelbison con Correnti ma la sua conclusione è da dimenticare. Al 7’ Salvemini per il Giugliano, con l’attaccante che si accentra e fa partire il suo tiro dal limite, con palla di poco fuori. Nel finale di tempo, punizione di De Sena che impegna severamente Sassi. Dal successivo corner, Graziani segna direttamente su tiro dalla bandierina: una parabola incredibile che sorprende tutti e porta la Gelbison in vantaggio. Nella ripresa, la reazione del Giugliano non si fa attendere, in una gara nervosa dove si conteranno ben dieci cartellini gialli, quattro per i gialloblu e sei per i cilentani. Al 55’ Ghisolfi entra in area e tira indirizzando la palla sul palo più lontano, ottimo il riflesso di D’Agostino che si rifugia in angolo. Al 67’ punizione insidiosa di Salvemini deviata dalla barriera. L’azione successiva porta al pari il Giugliano: sale in cattedra il neo entrato Nocciolini che coglie la traversa; sulla ribattuta Salvemini anticipa Bonalumi e con un preciso colpo di testa trafigge l’incolpevole D’Agostino. Non mancano le emozioni nel finale. All’88’ Nocciolini si divora una buona opportunità. Azione manovrata dei padroni di casa, con Salvemini che lancia in profondità Nocciolini che si invola verso l’area avversaria ma sciupa clamorosamente il gol del 2-1. Un minuto dopo è De Sena, su punizione, ad impegnare Sassi. Poi non succede più niente e al triplice fischio finale il derby tra le neo promosse si chiude sul punteggio di 1-1.

Le interviste: Nel dopo gara il tecnico Tatomir, che sostituiva Di Napoli, dichiara: “E’ stata una partita difficile. Un primo tempo con qualche difficoltà in più. Credo, però, che nel corso dei 90’ abbiamo quanto meno meritato il pareggio. L’obiettivo del Giugliano, come abbiamo avuto modo di dire più volte e come anche dichiarato dalla società, è quello di salvarci”. Per la Gelbison il tecnico De Sanzo asserisce: “E’ stato un pareggio ottimo. Abbiamo fatto un primo tempo buono, abbiamo tenuto bene il campo, siamo stati dinamici e vogliosi. Il secondo tempo abbiamo sofferto. Il Giugliano è la migliore squadra che finora abbiamo incontrato. Quindi ritengo giusto il pari. Saremmo molto rammaricati se avessimo perso su quella palla gol all’ultimo minuto. Il nostro obiettivo rimane la salvezza, su questo non ho dubbi”.