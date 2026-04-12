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Parma 1-0 Napoli: complice l’incertezza di Buongiorno e Juan Jesus

Giacomo Maraucci
Di Giacomo Maraucci
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Parma 1-0 Napoli: complice l'incertezza di Buongiorno e Juan Jesus
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Pronti via ed è già 1-0 per i padroni di casa. Rilancio lungo di Suzuki per Elphege che, complice l’errore della doppia marcatura sullo stesso uomo della difesa azzurra, spizza di testa per Strefezza che di interno trova il colpo da biliardo che porta in vantaggio gli emiliani. Il resto del primo tempo vede il Napoli protagonista ma senza mai rendersi davvero pericoloso. Prima metà di gioco che racconta un risultato finora bugiardo.

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Giacomo Maraucci
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