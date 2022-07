Partorisce la quinta coppia di gemelli, il marito la lascia: “Non è normale”

Si chiama Nalongo Gloria la donna che in Uganda è stata abbandonata dal marito Ssalongo. Alla base della “separazione” ci sarebbe come motivo il quinto parto gemellare della moglie che, ha dato alla luce il nono e il decimo figlio della coppia. Nalonga Gloria è stata intervistata da NTV Mwasuze Mutya, la tv nazionale ugandese, alla quale ha dichiarato: «Quando sono rimasta nuovamente incinta di due gemelli ha detto che era troppo per lui». Aggiunge: «Non mi pento di aver dato alla luce tutti questi bambini. Anche se al loro padre non piacciono non abbandonerò mai i miei figli. Dio ci aiuterà».

“Anormale”: così Ssalongo avrebbe commentato la notizia dell’arrivo della quinta coppia di gemelli, per poi decidere di abbandonare la donna e la numerosa famiglia. Prima di lasciarli, il 10 volte papà aveva intimato alla moglie di fare i bagagli e tornare dai suoi genitori: “Quando ho scoperto di essere incinta, solo tre giorni dopo mi ha detto di tornare a casa mia. Ma da chi sarei dovuta tornare? Da quando mi sono trasferita qui a Kampala per lavorare, ho perso ogni contatto con la mia famiglia”, ha raccontato.

E ora che ne sarà di Gloria e dei suoi figli? Da donna credente qual è, confida nella misericordia di Dio: “Non mi pento di aver dato alla luce tutti questi bambini. So che al padre non piacciono e non posso lasciarli con lui, ma nonostante le sfide, non abbandonerò mai i miei figli. Confido nell’aiuto del Signore. Ho messo la mia vita nelle mani di Dio. Lui sa qual è il meglio per me”.