Napoli piange Pasquale De Vita, era il titolare della Ecopartenope

Di Alessandro Caracciolo
Esplosione alla Ecopartenope, morto il titolare napoletano Pasquale De Vita
Paquale De Vita
Tre persone sono morte in seguito ad un’esplosione alla Ecopartenope a Marcianise. La deflagrazione sarebbe avvenuta durante dei lavori di manutenzione agli impianti dell’azienda del trattamento dei rifiuti.  Altri due lavoratori sono rimasti lievemente feriti. Il titolare dell’azienda il napoletano Pasquale De Vita e i due operai deceduti, Ciro Minopoli e Antonio Donadeo, lavoravano su un capannone aziendale quando l’esplosione li ha sbalzati in aria per diversi metri.  

Esplosione nella Ecopartanope a Marcianise

Sul posto sono presenti diverse squadre dei pompieri. I tre sarebbero morti per l’onda d’urto causata dall’esplosione di un serbatoio di oli esausti: altri due lavoratori sono rimasti lievemente feriti. Sul posto si sono recati i carabinieri del locale comando. Come riporta l’Ansa tra le vittime ci sarebbe anche il titolare dell’azienda. 

Ciro, Antonio e Pasquale muoiono nell’esplosione a Marcianise, aperta un’inchiesta

La reazione del Presidente della Provincia di Caserta

Cordoglio è stato espresso da Anacleto Colombiano: “La tragedia avvenuta a Marcianise, con la morte di almeno tre operai ci lascia sgomenti e addolorati. A nome dell’intera Provincia di Caserta rivolgo un pensiero di vicinanza e cordoglio alle famiglie delle vittime, ai loro colleghi e a tutta la comunità colpita da questo dramma, a partire dal sindaco di Marcianise Antonio Trombetta. Non possiamo più permettere che il lavoro diventi sinonimo di pericolo e di morte. Ogni vita spezzata rappresenta una sconfitta per le istituzioni e per la società tutta. È necessario un impegno comune e concreto, fatto di controlli rigorosi, di investimenti nella prevenzione e di responsabilità diffusa. La Provincia sarà al fianco delle autorità competenti e di tutte le parti coinvolte per fare piena luce sulle cause dell’esplosione e per contribuire, per quanto nelle proprie competenze, a rafforzare la cultura della sicurezza. Non possiamo e non dobbiamo più abituarci a contare morti sul lavoro: il diritto alla sicurezza è un principio non negoziabile e deve essere garantito a ogni cittadino”.

Redattore del giornale online Internapoli.it. Iscritto all’albo dei giornalisti pubblicisti dal 2013.

