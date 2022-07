Dybala, ora il Napoli fa sul serio. Spalletti lo telefona: “Sarebbe perfetto”

Il Napoli è pronto a rilanciare per portare Paulo Dybala allo stadio Diego Armando Maradona. Come rivela La Gazzetta dello Sport negli ultimi giorni c’è stato un contatto diretto fra la Joya e il tecnico del Napoli Luciano Spalletti, che ieri, parlando proprio dell’argentino, ha detto: “È forte, piace a tanti, è talentuoso, ha fantasia ed estro. Batte anche le punizioni benissimo. Cercheremo di farlo crescere, sarebbe perfetto in una squadra forte”. Il giocatore – scrive la rosea – sarebbe attirato dalla prospettiva di giocare uno stadio ricco di fascino e al tempo stesso poter restare sul palcoscenico Champions.

Napoli, Spalletti: “Dybala ha tutto del grande giocatore. Koulibaly? Resta il mio preferito”

“Se mi piace Dybala? Certo che mi piace, piace a tanti, ha le qualità per dare le soluzioni a una squadra. Cercheremo di farlo crescere ancora. Giocatore tecnico con fantasia, grandissimo piede, sarebbe perfetto per una squadra forte. Ha tutto per essere un calciatore top”.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, all’interno dello spazio riservato al calcio, ci sarebbe stata una telefonata tra Luciano Spalletti e l’argentino. L’allenatore sarebbe ben lieto di portarlo all’ombra del Vesuvio.

Uno di quei colloqui magari ufficialmente da smentire, ma che di fatto comporta l’avvicinamento del club al giocatore, per fargli capire come la scelta sarebbe importante. Il piano dei partenopei è chiaro: corteggiare l’argentino, fargli capire la valenza del progetto al fine di convincerlo ad accettare il trasferimento in Campania. E ieri Luciano in ritiro di lui ha detto: “È forte, piace a tanti, è talentuoso, ha fantasia ed estro. Batte anche le punizioni benissimo. Cercheremo di farlo crescere, sarebbe perfetto in una squadra forte”.

Lo stesso Paulo appare attirato dalla prospettiva di giocare in uno stadio da un fascino unico per gli argentini e al tempo stesso di poter restare sul palcoscenico Champions.