Paura a Marano, donna investita da una Smart davanti la caserma dei carabinieri

Una donna di 47 anni di Marano stava facendo footing quando improvvisamente è stata travolta da una Smart. L’autista della vettura si è subito fermato ed è scoppiato in lacrime. L’incidente stradale è avvenuto questa mattina intorno alle ore 11:30, all’incrocio di Via Lazio, angolo via De Curtis, in prossimità della stradina che conduce al parcheggio del Centro Aktis.

Il conducente del veicolo, che molto probabilmente proveniva da Via Lazio, nello svoltare per Via de Curtis, per cause ancora tutte da accertare, ha investito A.C. una donna di 47 anni di Marano. Subito dopo l’investimento, ha provveduto a prestare i primi soccorsi.

Provvidenziale è stato l’intervento di un Brigadiere dei Carabinieri, Antonio Monfregola, in forza alla Stazione CC di Marano che, nonostante dovesse prendere servizio per il turno delle ore 12:00 e che si era largamente anticipato, si è fermato e ha prestato assistenza alla donna, evitando che perdesse conoscenza. Il Brigadiere, con sensibilità e gesti di conforto e assistenza, soccorreva l’infortunata, tranquillizzandola e tenendo alta la sua attenzione mentale in attesa dell’arrivo del 118.

Successivamente sono intervenuti sul posto anche alcuni familiari della donna investita. Le criticità della viabilità che precedentemente era andata in tilt e la richiesta dei Carabinieri, venivano risolti da un ex appartenente della polizia municipale del Comune di Napoli. Il sopraggiungere del Pronto Intervento dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile, della Stazione e dei sanitari del 118, il cui afflusso è stato coordinato dalla centrale operativa della Compagnia di Marano, consentivano di trasferire la malcapitata A.C. di 47 anni presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano, dove la stessa veniva visitata per gli accertamenti del caso e ricoverata per i traumi riportati in seguito all’incidente, anche se le sue condizioni non sono gravi.

Al momento non sono disponibili dettagli sulla gravità delle lesioni, ma stando alle prime informazioni la donna avrebbe riportato comunque dei traumi. Le indagini dei Carabinieri di Marano sono in corso per accertare la dinamica dell’investimento e le responsabilità. E non solo. Bisognerà anche rivedere la segnaletica stradale, se presente. Al momento è stato ascoltato il conducente della Smart. Lo stesso investitore si è dichiarato dispiaciuto e addolorato per quanto accaduto e si è commosso davanti ai Carabinieri per aver loro assistito la donna ed evitato il peggio.

In tutta questa vicenda merita particolare considerazione il senso del dovere e la sensibilità dimostrata dal Brigadiere Monfregola, da pochi anni in servizio a Marano, che ha evidenziato come sempre e comunque, le Istituzioni, in particolare l’Arma dei Carabinieri, sono al servizio dei cittadini, pronte a tendere loro la mano in caso di difficoltà. La circolazione stradale è stata completamente ripristinata grazie all’intervento della polizia municipale di Marano.

Angelo Covino