Napoli, vittoria e primato a un punto: Osimhen torna titolare e segna

Quarta vittoria consecutiva e Inter a un solo punto (i nerazzurri hanno una partita in meno) con la possibilità del sorpasso la prossima giornata al Maradona. Continua la marcia degli azzurri grazie ad una rete di testa di Osimhen, arrotondata da Petagna al termine di un recupero extralarge per uno scontro tra l’arbitro Mariani e Ebuehi (il terzino poi si farà espellere a tempo scaduto per un fallo su Mertens).

Le parole di Victor Osimhen a Dazn

Al termine della gara Osimhen ha parlato ai microfoni di Dazn: “Mi sento bene, sin dall’inizio della partita; mi sono allenato bene, speravo e sono partito dall’inizio. Sono contento di aver segnato, non era facile, ma abbiamo vinto. La mascherina? Credo funzioni bene“.

Sulla sfida con l’Inter: “Pensiamo a una gara dopo l’altra, l’Inter è molto forte, non sarà facile. Arrivarci così vicino può fare la differenza, ma noi vogliamo raggiungere i nostri obiettivi. E tra i nostri obiettivi c’è anche lo Scudetto”