Paura a Mugnano, bambina investita da un pirata della strada

Gianluca Spina
Ultima modifica:
Paura al bivio di Mugnano nella serata di ieri, intorno alle ore 20, dove una bambina sarebbe stata investita da un’auto mentre usciva da una scuola di ballo. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo non si sarebbe fermato a prestare soccorso, proseguendo la marcia e facendo perdere le proprie tracce. La piccola, si legge sul gruppo Facebook cittadino, sarebbe stata portata via in ambulanza.

L’impatto ha immediatamente allertato i presenti, che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio delle autorità competenti, che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e individuare il responsabile, anche attraverso eventuali testimonianze e immagini delle telecamere di zona. L’episodio ha suscitato sconcerto e preoccupazione tra i residenti.

