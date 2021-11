Paura a Napoli, bimbo scompare nel nulla: salvato dagli agenti di Secondigliano

Paura a Secondigliano per un bambino che si era perso, salvato dagli angeli del locale Commissariato. Il bimbo aveva perso l’orientamento ed è stato salvato dai poliziotti che lo hanno trovato in stato confusionale in viale Umberto Maddalena. Per fortuna dopo le prime cure il piccolo si è ripreso ed è stato affidato alle cure dei familiari che erano in grande stato di apprensione per la scomparsa del bimbo.

Nonno Antonio compie 90 anni, festa in Polizia: ad aprile gli agenti del Commissariato Secondigliano lo accompagnavano a fare il vaccino

Nonno Antonio compie 90 anni. E’ festa grande per l’anziano di Napoli che è stato ‘adottato’ dalla Polizia. Per questo giorno speciale è arrivata una torta, una targa e tanto affetto da parte del Commissariato di Secondigliano. Ad aprile dello scorso anno, Antonio si era recato lì per chiedere aiuto: non sapeva come raggiungere l’hub vaccinale della Mostra d’Oltremare per fare il vaccino. In suo aiuto sono subito accorsi alcuni agenti che lo hanno accompagnato personalmente scortandolo poi fino a casa.

“Nei giorni scorsi il signor Antonio, di 89 anni, si è presentato al Commissariato Secondigliano poiché doveva recarsi al Vaccine Center Covid19 della Mostra d’Oltremare ma era impossibilitato a raggiungerlo. I poliziotti, comprendendo le sue difficoltà, lo hanno accompagnato al centro vaccinale assistendolo, con i colleghi del Commissariato San Paolo, durante le fasi della vaccinazione per poi ricondurlo a casa“.