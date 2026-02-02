PUBBLICITÀ
HomeSportPetardo contro Audero, il tifoso interista ha perso due dita e sarà...
Sport

Petardo contro Audero, il tifoso interista ha perso due dita e sarà arrestato

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Petardo contro Audero, il tifoso interista ha perso due dita e sarà denunciato
Petardo contro Audero, il tifoso interista ha perso due dita e sarà denunciato
PUBBLICITÀ

Emergono nuovi dettagli sull’episodio che ha segnato la sfida Cremonese-Inter, disputata domenica allo stadio Zini. Nei primi minuti della ripresa, il portiere della Cremonese Emil Audero è rimasto stordito dall’esplosione di un petardo lanciato in campo dal settore occupato dai tifosi nerazzurri, costringendo l’arbitro a interrompere temporaneamente il gioco.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, il responsabile del gesto è stato rapidamente identificato e sarà arrestato. L’uomo, nel maneggiare l’ordigno, avrebbe riportato gravi ferite perdendo addirittura due dita della una mano. Dopo l’accaduto, sarebbe stato anche aggredito da altri tifosi presenti nel settore, contrari alla sua azione, prima di recarsi in ospedale per le cure del caso.

PUBBLICITÀ

Dagli accertamenti è emerso che il soggetto non appartiene alla Curva Nord, ma era iscritto all’Inter Club San Marino. Proprio il club, attraverso una nota diffusa sui social, ha preso le distanze dall’accaduto annunciando l’immediata espulsione del socio e la piena collaborazione con la Digos per l’individuazione delle responsabilità.

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati