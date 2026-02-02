Petardo contro Audero, il tifoso interista ha perso due dita e sarà arrestato

PUBBLICITÀ

Emergono nuovi dettagli sull’episodio che ha segnato la sfida Cremonese-Inter, disputata domenica allo stadio Zini. Nei primi minuti della ripresa, il portiere della Cremonese Emil Audero è rimasto stordito dall’esplosione di un petardo lanciato in campo dal settore occupato dai tifosi nerazzurri, costringendo l’arbitro a interrompere temporaneamente il gioco.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, il responsabile del gesto è stato rapidamente identificato e sarà arrestato. L’uomo, nel maneggiare l’ordigno, avrebbe riportato gravi ferite perdendo addirittura due dita della una mano. Dopo l’accaduto, sarebbe stato anche aggredito da altri tifosi presenti nel settore, contrari alla sua azione, prima di recarsi in ospedale per le cure del caso.



Dagli accertamenti è emerso che il soggetto non appartiene alla Curva Nord, ma era iscritto all’Inter Club San Marino. Proprio il club, attraverso una nota diffusa sui social, ha preso le distanze dall’accaduto annunciando l’immediata espulsione del socio e la piena collaborazione con la Digos per l’individuazione delle responsabilità.