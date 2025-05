“La squadra non vi compra un attaccante? Colpa del pezzotto”, l’affondo del presidente della Lega

PUBBLICITÀ

“Avrei voluto comprare un centravanti in più, magari anche un centrocampista. Ma non l’ho fatto perché tu, che stai guardando gratis, non hai fatto l’abbonamento“. Ezio Maria Simonelli si è scagliato contro i pirati e i clienti dell’Iptv illegale.

Infatti il presidente della Lega Serie A dal palco del 129simo Consiglio nazionale Fabi, al Palazzo del Ghiaccio di Milano ha dichiarato. “Abbiamo un problema serio con la pirateria. In tanti vedono le partite senza pagare, e questo incide direttamente sui ricavi dei club. C’è una mentalità distorta, per cui se una cosa ‘sta nell’aria’ è di tutti. Ma chi usa un pezzotto, sta rubando. È un ladro“.

